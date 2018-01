Hospitalisé, l’artiste Abderraouf est dans un état de santé inquiétant

L’ emblématique comédien souffre de problèmes respiratoires et devrait encore passer quelques jours dans l’établissement hospitalier afin d’être soigné et espère rentrer chez lui prochainement.

L’état de santé du comédien Abderrahim Tounsi, plus connu sous le pseudonyme de Abderraouf, est très inquiétant. Il a dû être rapidement pris en charge à cause d’une détresse respiratoire. Malheureusement, malgré plusieurs jours d’hospitalisation, son état de santé ne semble pas s’améliorer.