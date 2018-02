Hooliganisme à Marrakech: les sanctions sont tombées

Après avoir reçu les rapports de l’arbitre et du délégué du match, la commission centrale de discipline et de fair play a décidé d’infliger au Raja de Casablanca deux matchs à huis clos, une amende de 50.000 dirhams, en plus de réparer les dégâts causés au stade après évaluation.

«Lors de cette rencontre et après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, des supporters du RCA ont causé des dégâts matériels au Grand stade de Marrakech et lancé des chaises vers les forces de l’ordres», peut-on lire sur le site officiel de la Fédération royale marocaine de football.