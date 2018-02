Hommes battus au Maroc: une association donne des chiffres étonnants

A ce propos, El Hamzi s’est penché sur le cas d’une victime de Laâyoune, violentée quotidiennement par son épouse. « Il est agent de sécurité, touche 1200 dirhams et a deux enfants. A chaque fois qu’il veut coucher avec sa femme, elle lui exige 50 dirhams. Un jour, il avait 20 dirhams seulement. Elle lui a fait crédit et il a dû payer les 30 dirhams qui restaient de son salaire du mois d’après… Vous imaginez ! », s’est-il insurgé, ajoutant que la plupart des victimes ont regretté le fait de s’être mariées. « Ils auraient préféré rester célibataires que de passer leurs vies avec des épouses pareilles », a-t-il souligné.

