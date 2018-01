Hirak: reprise du procès avec la présence de Zefzafi

L’audience de mardi matin, du procès des activistes du Hirak du Rif, avait été suspendue à cause de l’absence de Nasser Zefzafi et de trois autres de ses compagnons pour raisons de santé. Mais les quatre ont bel et bien répondu présents lors de la reprise du procès l’après-midi.

Concernant leur absence du matin, Me Bouchra Rouissi, membre du comité de défense des détenus, a expliqué que Zefzafi et ses camarades avaient souffert de vertiges dus aux effets de leur grève de la faim.

A noter que cette audience de la matinée, la quatorzième du nom, a connu un échange de propos assez virulents entre le représentant du parquet général et des avocats de la défense, justement à cause de l’absence du leader du Hirak et de ses trois co-détenus.

L.A