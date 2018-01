Hirak: où en est le procès des événements d’Al Hoceima?

Le parquet a relevé, s’agissant de la nullité des PV, que la Police judiciaire a respecté, dans leur réalisation, les dispositions de l’article 66 du Code de procédure pénale en termes de durée de la garde à vue, comptabilisée à partir du moment de l’arrestation, de saisine du parquet, d’explication des raisons de l’interpellation et de lecture des droits des prévenus (droit au silence, désignation d’avocat, demande d’assistance judiciaire), d’information des familles (noms et numéros de téléphone contenus dans les PV), et d’existence du flagrant délit.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK