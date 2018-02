Hirak: prison ferme pour Me El Bouchattaoui, avocat de Zefzafi

Ce jeudi 8 février, le Tribunal de première instance a tranché en ce qui concerne le sort de Abdessadek El Bouchtaoui, l’un des avocats du collectif de défense des détenus du Hirak du Rif.

L’avocat Abdessadek El Bouchtaaoui a écopé de 20 mois de prison ferme et à une amende de 500 DH.

Une source bien informée a déclaré à Le Site info qu’il a été condamné pour de graves chefs d’accusation: « avoir insulté et menacé des fonctionnaires et des membres des force l’ordre, ne pas avoir respecté des décisions judiciaires, incité et participé à une manifestation illégale, mais aussi incitation à commettre des crimes et des délits ».

F.R.