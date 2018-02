Hirak: la justice marocaine a tranché pour Nawal Benaissa

Petit à petit, cette mère de quatre enfants est devenue une véritable icône du Hirak grâce à son engagement sur le terrain et à travers ses écrits et ses vidéos sur les réseaux sociaux. Elle a été poursuivie en état de liberté sous le chef d’inculpation d’incitation à la protestation sur le réseau social Facebook.

Après l’annonce de sa peine, la jeune activiste a affirmé, sur sa page officielle, que sa condamnation est due à sa participation active au Hirak du Rif. « Je suis fière de prendre part aux manifestations de la région et je dénonce l’emprisonnement des activistes du Hirak. J’exige leur libération immédiate », a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle soutient toute voix revendiquant la liberté, la dignité et la justice sociale dans le Rif.