Hirak: Après ses déboires, Sylia Ziani convole en justes noces

Salima Ziani, dit Sylia, « icône » du Hirak du Rif, vient de convoler en justes noces. Après la prison, c’est une autre cage, en or cette fois-ci, où elle a choisi d’être incarcérée pour le meilleur et, touchons du bois, sans le pire!

L’heureux élu est un artiste connu dans le nord du Royaume du nom d’Amir et le mariage a eu lieu jeudi 24 mai. Annonçant la nouvelle sur sa page officielle, Sylia claironne: « Je suis devenue la princesse du plus charmant des princes! », sans donner plus de détails.

A Le Site Info, le père de la mariée a confirmé la nouvelle en déclarant que sa fille a effectivement contracté mariage, jeudi, avec un artiste renommé dans la région nord du pays, originaire de la ville de Nador.

A rappeler que Salima Ziani, alias Sylia, avait été interpellée puis incarcérée à la prison Oukacha de Casablanca pour des chefs d’accusation de participation à des mouvements protestataires non autorisés, incitation à manifester et désobéissance civile.

Larbi Alaoui