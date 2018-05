Hervé Renard: « l’honneur de ma fille sera rétabli »

« Beaucoup de choses ont été dites, concernant la déposition de ma fille Candide », écrit Hervé Renard dans une mise au point.

« Nous avons choisi de faire confiance à la justice dans cette affaire. Chaque partie est en droit de choisir sa stratégie », ajoute le sélectionneur national.

« Le plus important pour nous, ne sera pas le show médiatique, dont nous n’avons pas besoin pour nous défendre, mais une cohérence pour respecter la justice. Nous attendrons le verdict de cette affaire avec patience et calme », peut-on lire.

Et de conclure que « les grandes déclarations ne servent qu’à se rassurer soi-même et à attirer l’attention. Justice sera faite et l’honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges à son égard. Le match ne fait que commencer ».

Pour rappel, Candide Renard (21 ans) avait déposé plainte pour « agression sexuelle » lorsqu’elle est rentrée en France dimanche dernier. Le parquet de Bobigny a ensuite saisi la police judiciaire.

« Une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d’une agression sexuelle », avait affirmé la société Adventure Line Productions(ALP) dans un communiqué vendredi après-midi.

S.L.