Les mois de novembre dernier et de décembre courant ont connu une augmentation de 20% des importations au Maroc en boissons alcoolisées, liqueurs et en produits de pâtisserie. Des statistiques émanant du ministère de l’Economie et des finances révèlent que 5000 tonnes de produits de pâtisserie ont été importées au moins d’une année par les différentes entreprises marocaines d’importation et de distribution de produits d’alimentation.

Ces quantités importées, qui étaient de 25.000 tonnes pour une valeur de 520 millions de dirhams en 2016, sont ainsi passées à 30.00 tonnes pour le montant de 617 dirhams. Ceci, dans l’objectif de répondre aux exigences du marché de la pâtisserie pendants les fêtes de fin d’année, la Noël et le réveillon de Saint Sylvestre. De même que les importations de bières, vins et liqueurs ont augmenté de 39% en une année. De 8181 tonnes pour la valeur de 432 millions de dirhams il y a juste un an, ces importations de boissons alcoolisées sont passées à 11 000 tonnes pour la valeur de 474 millions de dirhams.

Le tabac non plus n’est pas en reste, ainsi que les eaux minérales et gazeuses, les boissons non alcoolisées, les jus de fruits et le pain. Les importations de tous ces produits ont connu des augmentations substantielles en prévision des fêtes de fin d’année et dont il serait fastidieux de citer les quantités et les valeurs.

Bonnes fêtes et meilleurs voeux pour l’année 2018 à toutes et à tous!

L.A