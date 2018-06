Hassan El Glaoui n’est plus 

Sans aucunement dénier l'effet salvateur de tous les soutiens, il y en a un qui retient davantage l'attention et l'intérêt du Maroc, de son roi et de son peuple.

Le Maroc vient de perdre l’une de ses plus grandes figures de l’art, de la peinture et des arts plastiques. L’artiste peintre Hassan El Glaoui est décédé ce jeudi à l’âge de 94 ans, selon un de ses proches.