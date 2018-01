Hajja Hamdaouia nous donne de ses nouvelles

Les rumeurs l’avaient enterrée plus d’une fois! Et ses fans ont cru plusieurs fois qu’elle nous avait quittés pour un monde meilleur. Toutefois, et fort heureusement, notre Hamdaouia nationale, la diva de la chanson chaâbi est toujours là. Presque bon pied, mais plus du tout bon oeil, hélas!

Oui, l’état de santé de Hajja Hamdouia s’améliore après une maladie qui n’a que trop duré. De longs mois depuis le décès de son unique fils, Moulay Driss, très connu à Rabat, surtout au quartier Al Mohit (l’Océan), elle n’est pas encore au mieux de sa forme et en est toujours très affectée..

Dans une déclaration à Le Site info, celle qui avait réussi à moderniser la « aïta marsaouia » affirme qu’elle se sent beaucoup mieux grâce aux soins qui lui sont prodigués chez elle. « Je n’ai pas cessé de pleurer depuis la mort de mon fils. Cela a affecté mes yeux. Mais moins qu’au début, Dieu merci! », affirme-t-elle. Et de préciser qu’elle doit se rendre hebdomadairement à l’hôpital Cheikh Zaid pour des contrôles médicaux réguliers.

« J’ai la chance de compter sur une dame, une assistante , qui s’occupe de moi et m’aide. Je ne vois plus très bien à force d’avoir pleuré mon unique fils », soupire-t-elle.

Tenez bon la rampe, chère Hajja Haldaouia! Nos voeux sincères de prompte guérison et que Dieu ait Moulay Driss en Sa sainte miséricorde!

Larbi Alaoui