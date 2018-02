Guerre du Rif: l’Espagne promet de réétudier le dossier des armes chimiques

Et c’est jeudi dernier que le ministre des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, a promis de réétudier le dossier des armes chimiques utilisées pendant la guerre du Rif (1921-1927) et, ainsi, donner suite aux demandes de l’Assemblée mondiale amazighe. Ceci, en réponse à la question de Joan Tarda de La Gauche républicaine de Catalogne (ERC), dans la cadre de ce que l’on appelle » la loi de mémoire historique ».

Rappelons que l’Assemblée mondiale amazighe avait demandé, dans une lettre adressée au roi d’Espagne en 2015, « des réparations de tous les préjudices passés ou présents causés par la guerre chimique ». Comme le parti catalan de la Gauche républicaine avait à plusieurs reprises soulevé la question aux Cortes Generales (Parlement espagnol) et demandé aux autorités espagnoles de présenter des excuses officielles aux populations du Rif et d’indemniser les victimes ou leurs ayant droits.

Le dossier de l’utilisation de gaz toxiques contre les populations civiles dans la guerre du Rif refait surface en Espagne. Et le parti catalan de la Gauche républicaine revient à la charge avec la question adressée au ministre espagnol des Affaires étrangères et de la coopération au Parlement.