Des supporters rajaouis ont été tabassés alors qu’il tentaient d’accéder au stade… par la seule porte ouverte par les autorités. Entre des policiers dépassés et un public dont le seul souci est d’assister au match de son club, l’organisation laissait à désirer, présageant le pire pour la compétition africaine qui aura lieu dans quelques jours au Maroc et qui sera gérée par ces mêmes autorités.

