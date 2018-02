Green card: est-ce la fin du rêve américain pour les Marocains?

Lutter contre l’immigration était l’une des promesses de la campagne électorale de Donald Trump. Cette semaine, une annonce inquiète plusieurs milliers de personnes un peu partout dans le monde. Et le Maroc est également concerné.

Donald Trump a déclaré, ce mardi 30 janvier, lors de la présentation de son plan d’immigration, que celui-ci « reposait sur quatre piliers dont l’un est de mettre fin au Diversity Visa Program (visa d’immigration) ». Une très mauvaise nouvelle pour plus de 55.000 personnes qui se voient octroyer la green card en participant à une loterie internationale.

Le problème, selon Trump, est que le « programme distribue au hasard des cartes vertes sans aucun égard pour la compétence, le mérite ou la sécurité des Américains ». Cependant, il faut préciser que pour le cas des Marocains ou n’importe quel postulant, une tonne de documents est demandée et le candidat doit avoir au moins le baccalauréat ou une expérience professionnelle de deux ans dans un domaine hautement spécialisé.

Cette loterie permet également au gagnant d’être accompagné par des membres de sa famille proche. Et c’est l’une des critiques majeures que le président fait au programme. Cette pratique de « Chain Migration » permet aux familles des migrants de les rejoindre aux Etats Unis et d’avoir à leur tour un permis de résidence.

Pour Trump, « certaines personnes entrent et amènent toute leur famille avec eux, ce qui peut être vraiment diabolique », se référant à des terroristes arrêtés et qui avaient bénéficié du « Chain Migration ».

Pour l’instant, l’annulation de la loterie n’a pas encore été prise et l’annonce des résultats est prévue pour le mois de septembre prochain. Mais si le projet est adopté par le Congrès puis promulgué, les Marocains et les ressortissants d’autres pays ne pourront plus espérer « the american dream ». Wait and see.

Faiza Rhoul