Graves accusations à l’encontre du CHU de Marrakech

Le père espère que le procureur général diligente une enquête pour que les tenants et aboutissants de cette douloureuse affaire soient révélés. Les mesures nécessaires, devraient alors être prises par qui de droit afin que la responsabilité de chacun soit établie et la reddition des comptes appliquée.

Toujours d’après la version du père, le mercredi 1er novembre, retour à l’hôpital pour apprendre que le Professeur était absent et que tous les lits étaient occupés! Cette situation a duré jusqu’au 3 novembre où, finalement, un lit s’était libéré. Mais l’état de santé de l’enfant, enfin hospitalisé, se détériorait d’heure en heure, du fait de la négligence et du laisser-aller, selon le père. Le 5 novembre, constatant cette détérioration, les médecins ont conduit le patient au bloc opératoire où il a été opéré. Hélas, l’intervention chirurgicale n’a pas réussi et l’enfant a été transféré en salle de réanimation où il est mort le jour même.

Voici la version du père. Les faits remontent au mercredi 25 octobre 2017. Un médecin au service de neurologie ayant ausculté l’enfant, avait demandé à la maman de l’accompagner pour que le petit malade passe un scanner. Le rendez-vous aurait été fixé pour le 2 novembre. Le samedi 28 octobre, l’état de santé de l’enfant s’étant subitement aggravé, les parents l’avaient emmené aux urgences du CHU. Après une longue et pénible attente, le malade a été ausculté par une praticienne qui a ensuite contacté un neurologue. Celui-ci a demandé que l’enfant passe au scanner et aux rayons x.