Gendarmerie royale: nouveau séisme déclenché par Mohamed Haramou

Le rapport entre les main du général de division révèle également que certaines responsables du service des oeuvres sociales étaient « protégées par des faucons » proches de Hosni Benslimane, mis à la retraite le 5 décembre dernier et à qui Mohamed Haramou a succédé à la tête de la gendarmerie royale. Les mêmes sources du journal considèrent que ces mutations sont les premières du genre concernant la gent féminine et ont visé certaines responsables ayant des liens de parenté avec des officiers de haut rang au sein de la gendarmerie.

