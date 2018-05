Gendarmerie royale: la dernière décision de Haramou

Le journal ajoute que parmi ces gendarmes ayant fait appel se trouvent ceux qui avaient été victimes d’un sniper. Celui-ci était motivé par un sentiment de vengeance et la dent qu’il avait contre des gendarmes à qui il reprochait, non pas d’être corrompus, mais… de faire leur travail signalant des infractions.

Des dossiers ont déjà été traités et la réintégration dans les rangs de la gendarmerie a été prononcée au profit d’éléments ayant été incarcérés un certain temps et ayant bénéficié d’acquittement. En revanche, d’autres gendarmes ont eu recours aux tribunaux administratifs pour faire appel contre leur mise à pied malgré des jugements en leur faveur.