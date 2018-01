Gendarmerie: Mohamed Haramou fait tomber des têtes

La première opération de nettoyage entamée par le nouveau commandant de la gendarmerie royale, Mohamed Haramou, a commencé à faire tomber des têtes. 29 responsables de la gendarmerie sont actuellement en détention provisoire à la prison d’El Arjate sur instructions du juge de la cour d’appel de Rabat.

A en croire le journal Assabah, les mis en cause, dont cinq colonels qui étaient à la tête de plusieurs gendarmeries régionales, un autre qui supervisait au niveau du port Tanger Med et un commandant dans la caserne militaire à Tamesna, sont accusés de corruption, de violation du secret professionnel, d’assassinat et de trafic de drogues.

Ils étaient, d’ailleurs, impliqués dans une affaire de trafic de tonnes de chira qui devaient être transportés en Europe via le grand port de Tanger. Les mis en cause, dépendant de Larache, Tanger, Tétouan, Agadir, Settat et Marrakech, ne sont d’ailleurs pas les seuls à être poursuivis. Le quotidien confie que d’autres sont en détention administrative ou poursuivis en état de liberté, ajoutant que les familles des accusés ont déjà pris des avocats pour prendre ce dossier en main.

Par ailleurs, Haramou a ordonné au bureau central d’investigations judiciaires, qui a entamé l’enquête sur le dossier depuis 20 jours, de n’épargner aucun responsable dans la gendarmerie royale impliqué dans des affaires criminelles.

N.M.