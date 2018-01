Garde royale: le nouvel uniforme en photos (DGSN)

Les motards de la garde royale ont également été relookés, s’affichant avec un nouvel uniforme équipé d’Air Bag pour assurer pleinement leur sécurité. Ils ont également eu droit à des gants, des bottes en cuir et à un casque bien performant en matière de protection et de confort.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK