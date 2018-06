Fraude au Bac: la DGSN met la main sur un « instigateur »

Les perquisitions effectuées par les éléments de sûreté au domicile du mis en cause ont permis la saisie d’un PC portable et de 13 téléphones mobiles contenant des modèles de questions des examens avec les réponses, tous connectés au réseau via un appareil de piratage d’Internet, qui a été également saisi, outre une somme de 6660 dirhams perçus auprès des candidats dont l’identification est en cours, précise la DGSN.

