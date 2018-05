France: un étudiant marocain découvert pendu dans sa chambre

Selon L’EST Républicain , qui évoque un choc terrible au sein du lycée, le jeune homme était « plutôt discret, il s’était distingué par ses capacités de travail ». Et d’ajouter qu’il était « plus taciturne à la suite de la réception d’une réponse négative à une candidature dans une grande école ». Mais qu’il est « encore trop tôt pour faire un lien entre les deux événements ».

Et ce lundi matin, une cellule psychologique importante est mise en place pour les élèves, les parents et le personnel du lycée, ajoute cette même source. Aucune explication n’a pour le moment été donnée par les médias, mais selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un suicide.