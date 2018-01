Frais de pèlerinage pour les Marocains: nouvelles recommandations

La Commission a, aussi, souligné la nécessité d’accorder une attention particulière aux pèlerins membres des Forces armées royales et de la diaspora marocaine, d’effectuer un contrôle médical et d’interdire le pèlerinage aux personnes invalides pour accomplir le hajj, dont les femmes enceintes ayant dépassé 6 mois de grossesse.

Les deux sociétés chargées du transport des pèlerins (Royal Air Maroc et Saudi Arabian Airlines) sont tenues de communiquer au ministère le programme de transport des pèlerins relevant de l’organisation officielle, dans un délai d’un mois après leur réception des quotas réservés à chaque préfecture et province, pour permettre au ministère de prendre les mesures qui s’imposent le moment opportun, notamment après la mise en service du nouveau système d’octroi des visas à travers le portail électronique du ministère saoudien du hajj.

Il a été procédé à l’adoption du système de pension (petit déjeuner et dîner) à la Mecque, à Médine et dans les autres sites tout au long du séjour du pèlerin dans les Lieux saints, comme exigé par les autorités saoudiennes pour l’obtention du visa.

La Commission a fixé le montant des frais de l’opération officielle du pèlerinage à 46.551,25 DH, argent de poche non inclus pour le circuit du ministère, notant que le paiement sera effectué auprès des bureaux d’Al Barid Bank dans les différentes préfectures et provinces du Royaume.