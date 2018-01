Forages pétroliers: l’Espagne espionne le Maroc

De son côté, le gouvernement des Iles Canaries a chargé une agence spéciale d’enquêter sur la prospection marocaine. Le rapport final sera envoyé au pouvoir central de Madrid et à l’Union européenne et des réunions de haut-niveau seront organisées, en parallèle, en Espagne afin de décider de la prochaine étape.

À en croire la presse espagnole, la tension est à son comble et les renseignements espagnols ont affirmé que tous les moyens sont permis pour empêcher le Maroc de prospecter. « L’Espagne est en train de rassembler tous les éléments concernant les forages du Maroc et enquêter sur son contrat avec l’entreprise italienne. Des rapports espagnols ont, d’ailleurs, confié que des scaphandriers espagnols ont découvert une activité sous-marine semblable à la prospection pétrolière », précise les médias .

Une crise diplomatique entre l’Espagne et le Maroc se pointe à l’horizon à cause des forages pétroliers autorisés par le royaume à une entreprise italienne, à quelques kilomètres des Iles Canaries.