FIFA: Infantino a-t-il une dent contre le Maroc?

De graves accusations qui n’ont pas laissé de marbre la FIFA. Un porte-parole de l’instance a déclaré à BBC Sport que le patron du football mondial « n’est pas impliqué dans ce processus » et qu’il « ne participera pas au vote du congrès ». Et d’ajouter que l’évaluation de la Task Force « est guidée par des critères clairs et objectifs ». Son rapport sera rendu public « pour garantir une transparence totale », précise-t-il.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK