Fêtes de fin d’année: Marrakech mise davantage sur les Marocains 

Après une année qui n’a pas toujours été facile, les fêtes sont une occasion de déstresser, de s’épanouir et de d’amuser un tant soit peu avec la famille ou les amis et oublier, pour quelques heures, les soucis et aléas quotidiens. Pour toutes ces raisons, la ville ocre s’apprête à cartonner pour les fêtes de fin d’année et à réaliser de bons scores pour le tourisme, avec les visiteurs français, ceux du Royaume-Uni et les Marocains comme principal marché émetteurs.

Après la hausse respective de 18, 19 et 50 % sur les dix premiers mois, Marrakech devrait achever l’année avec la même cadence pour les fêtes de fin d’année. D’après L’Economiste, certains hôteliers se frottent les mains car leurs unités affichent déjà complet. Idem pour les clubs qui tournent avec 100% de taux d’occupation. Autre constat, les DMS (Durée moyenne de séjour) ne dépassent plus les trois nuitées même en temps de fêtes. Qu’il est loin le temps où pour pouvoir séjourner à Marrakech en ces périodes de fin d’année, les hôteliers imposaient un séjour de sept nuitées!

« Nous comptons aussi sur les ventes de la dernières minute et les hôteliers misent davantage sur les nationaux », indique Lahcen Zelmat, président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière à L’Economiste.

La ville ocre compte aujourd’hui plus de 70.000 lits classés, en dehors des petits établissements et maisons d’hôtes non répertoriés, et les touristes auront l’embarras du choix entre les différentes soirées cotillons et formules de fin d’année.

Côté prix, selon L’Economiste, il y en aura pour toutes les bourses. C’est ainsi que l’on peut réveillonner à Marrakech à partir de 300 DH, comme il faut compter environ 12.000 DH dans les grands palaces.

C.H.