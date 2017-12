Les fêtes de fin d’année sont à nos portes! Plus que quelques jours pour la fête de Noël, suivie par le réveillon de la Saint Sylveste et l’avènement du Nouvel an. Dans cette perspective, la ville ocre met les petits plats dans les grands afin que tout se passe dans le meilleur des mondes festifs possibles.

Côté sécuritaire, pas moins de 440 caméras de vidéosurveillance seront fixées prochainement dans de nombreuses avenues et rues de la ville, rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum. Ceci, selon la disposition suivante: 250 caméras en médina, quelque 20 autres Place Jamaâ El Fna et 170 dans les avenues, places de Marrakech, ainsi qu’extra muros.

Ces dispositions sécuritaires ont été prises vu l’influence que connaît la ville ocre pendant les fêtes de fin d’année. Sachant qu’en plus des touristes étrangers et des touristes nationaux, plusieurs personnalités internationales, politiques, people , hommes d’affaires, entre autres, ont les yeux de Chimène pour la ville ocre pendant cette période de fêtes.

A noter aussi que ces dispositions viennent quelque jours à peine après la tenue d’une importante réunion, au siège de la Région Marrakech-Tansift-Al Haouz, à laquelle avaient assisté les directeurs des plus grandes chaînes hôtelières et touristiques de la ville, ainsi que des responsables administratifs et sécuritaires.

Ladite réunion avait pour principal objectif de renforcer les moyens logistiques et humains en prévision de la grande affluence attendue les prochains jours. Ceci, aussi bien en ville que sur la route de Casablanca, ainsi qu’au rond-point des avenues Mohammed V et de Yacoub El Mansour.

Dans ce sillage, différents partenariats ont été paraphées par les parties prenantes concernant un accord de la durée de cinq ans renouvelable. Et la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), pour sa part, y contribue par l’achat des caméras de surveillance, alors que la municipalité se chargera de leur installation. Le budget consacré à ces réalisations est de 18 millions de centimes. La municipalité prendra également à sa charge les frais de l’abonnement au Web qui s’élèveront à 21 millions et 6000 DH mensuellement, tandis que Maroc Telecom aura pour mission l’entretien et le suivi technique des caméras de vidéosurveillance.

Larbi Alaoui