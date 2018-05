Fête du travail: Benkirane sur la touche!

Abdelilah Benkirane ne sera pas de la fête ce mardi 1er Mai! Dans une déclaration à Le Site info, l’ex-chef de gouvernement et ancien secrétaire général du Parti de le Justice et du Développement a assuré qu’il n’avait reçu aucune invitation de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), bras syndical du parti islamiste, pour y assister.

Et si Benkirane ne sera pas aux côtés de ses « frères » pour célébrer la Fête du travail du 1er Mai, en revanche son successeur, aussi bien à la tête de l’Exécutif que du parti de la Lampe, sera bel et bien présent.

Ainsi, il est attendu que Saâeddine El Othmani, en compagnie d’autres ténors du PJD, soit des festivités célébrant la Fête du travail.

L.A.

