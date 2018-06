Fès: une femme pleurant son chat enflamme la Toile (VIDEOS)

Pour leur part, les internautes n’ont pas tardé à réagir au désarroi de cette mère de famille et à la consoler, lui conseillant de poursuivre en justice le vétérinaire. Si la plupart se sont joints à son chagrin, louant sa sensibilité et son bon cœur, d’autres n’ont pas hésité à se moquer d’elle.

L’extrait de quelques minutes montre une quarantenaire pleurant à chaudes larmes après avoir perdu son chat âgé de deux ans, décédé lors d’une intervention chirurgicale. «Mon chat souffrait d’une simple rétention urinaire. Quand je l’ai emmené chez le vétérinaire, il m’a dit qu’il avait un dangereux kyste au niveau du ventre et qu’il devait l’opérer pour le lui retirer. Ce pronostic a été établi sans même l’examiner ou lui faire une échographie», a-t-elle confié, ajoutant qu’il ne répondait plus à ses appels après l’intervention, ce qui lui a paru bizarre.