Fès: un conseiller communal agressé par des pro-Chabat

Une discussion entre le vice-président de l’arrondissement Jnane El Ward, à Fès, et des employés de la société « Ozone, environnement et services », s’est transformée en débat musclé et en pugilat. Résultat des courses, le conseiller communal a été victime d’une agression physique, à la suite de laquelle il a perdu connaissance.

D’après la vidéo, dont Le Site info a pris connaissance, le PDJiste Abdelaziz Farnine est allé avenue Sidi Boujida se rendre compte de visu de la propreté des lieux. Et il a été surpris de constater que des employés de voirie refusaient de ramasser les ordures amassées devant une école, ainsi qu’aux bords des trottoirs. Et c’est suite à son injonction leur demandant d’obtempérer et de faire leur devoir qu’il a été menacé, à l’aide de bâtons, s’il s’avisait de le leur demander encore.

Dans la vidéo, que nous nous gardons de publier à cause de vulgarités et autres grossièretés langagières qui y sont proférées, le conseiller n’a pas abandonné la partie et a réitéré sa demande. Les employés aussi n’ont pas voulu changer d’avis sous prétexte qu’ils voulaient faire pression sur Ozone.

Et c’est ainsi que, de fil en aiguille, les choses se sont envenimées pour aboutir à l’agression physique du vice-président et à son transfert au CHU de la ville.

Une source du Parti de la Justice et du Développement a assuré à Le Site info que les agresseurs sont adhérents de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), bras droit de l’Istiqlal. Et, de surcroît, sont des « hommes de main » de l’ex-patron du parti de la Balance, Hamid Chabat, qui avait récemment mené une grande campagne d’embauche au sein de l’entreprise de voirie, Ozone, environnement et services.

La même source a ajouté que la parquer général a diligenté une enquête sur les circonstances de cette affaire, après être entré en possession de photos et de vidéos confirmant l’agression et recueilli les noms de ses auteurs.

Concernant la victime, notre interlocuteur a précisé que l’état de santé du vice-président de l’arrondissement Jnane El Ward, Abdelaziz Farnine, est préoccupant. Toutefois, on en saura davantage dans les prochaines vingt-quatre heures selon le diagnostic que fera le médecin traitant, a-t-il conclu.

Larbi Alaoui