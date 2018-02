Fès: l’enfant kidnappé a été retrouvé

Dans un communiqué, la DGSN indique qu’il s’agit d’un règlement de compte dans le cadre d’une affaire liée à la drogue, relevant que les mis en cause ont intentionnellement enlevé le mineur devant son école, en raison de différends avec son père. Plus tard dans la journée, ils ont libéré le mineur après avoir reçu une rançon de 300.000 dirhams, ajoute la source.

