Fès: l’affaire du pédophile français risque de prendre de l’ampleur

Au cas où les analyses sanguines attestent que le pédophile est atteint de VIH, l’affaire prendra de l’ampleur et le mis en cause risque la peine de mort. Le code pénal stipule, en effet, que toute personne contaminant sciemment des enfants du VIH sera tout simplement exécutée. Reste à savoir si la loi sera appliquée sur un ressortissant français.

Les deux mineures prises en flagrant délit avec le pédophile dans un atelier de couture à Fès affichent des symptômes de MST (inflammations, démangeaisons, douleurs…), ce qui a alerté les responsables de l’expertise médicale. Les résultats des premières analyses ont démontré qu’elles souffrent de la trichomonase, une infection sexuellement transmissible due à un parasite qui affecte les voies génito-urinaires et qui peut se transmettre lors de rapports sexuels non protégés mais également par les sex toys s’ils sont échangés entre partenaires sans avoir été nettoyés. Le ressortissant français utilisait, d’ailleurs, des objets sexuels, pour abuser de ses victimes.

L’affaire du pédophile français qui a abusé sexuellement de plusieurs enfants de moins de 13 ans est plus que jamais d’actualité. D’après le journal Akhbar Al Yaoum, le mis en cause, actuellement arrêté, et quatre victimes ont subi des tests de dépistage du Sida.