Fès: la police sort les armes pour arrêter un dangereux criminel

L’intervention policière a permis l’arrestation du mis en cause et la saisie de l’arme blanche, tandis que l’enquête se poursuit en vue de l’arrestation de ses deux complices, ajoute la même source.

Un agent de police, relevant de l’unité d’enquête et d’intervention de la préfecture de police de Fès, a été contraint, samedi soir, à faire usage de son arme de service pour arrêter un individu qui a mis en danger la vie de citoyens et d’éléments de la police à l’aide d’une arme blanche, selon la DGSN.