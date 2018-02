Fès: du nouveau dans l’affaire de l’agression d’un touriste anglais

Afin d’élucider les tenants et les aboutissants de cet acte criminel, les deux hommes ont été placés en garde à vue, tandis que le mineur a été mis sous surveillance et ce pour les besoins de l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent, ajoute la DGSN.

Les enquêtes et investigations policières ont permis d’identifier et d’interpeller le principal auteur de cet acte, ainsi que deux autres complices, indique un communiqué de la DGSN, rappelant que les services de police avaient reçu, le 4 février courant, une plainte dans laquelle un touriste britannique a indiqué avoir été victime d’une tentative de vol avec violence à proximité de la place Boujloud à Fès.