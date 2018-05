Fès croule sous les ordures, les pro-Chabat en cause

Depuis le quelques jours, Fès ressemble à une décharge à ciel ouvert. Et pour cause, les déchets ne sont plus ramassés depuis que les employés de la société « Ozone, environnement et services » sont entrés en grève.

Ces derniers, affiliés à l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), bras droit de l’Istiqlal et donc considérés comme des « hommes de main » de l’ex-patron du parti de la Balance, Hamid Chabat, veulent faire pression sur la société pour faire revenir deux de leurs collègues qui ont été expulsés. Ils exigent également des excuses de la part du président de l’arrondissement Jnane El Ward, après que l’un de ses vice-présidents les a exhorté à ramasser les ordures accumulées dans les rues. Une discussion qui s’était transformée en débat musclé et en pugilat.

Une source bien informée a indiqué à Le Site info, que cette grève est liée au conflit entre le PJD, qui est aux commandes de la ville, et les pro-Chabat qui n’ont toujours pas digéré la défaite lors des communales de 2015 et cherchent ainsi à entraver le travail du parti de la lampe.

Et d’ajouter que les grévistes sont allés jusqu’à menacer leurs collègues qui reprendraient le travail, malgré les promesses des responsables d’Ozone de recruter davantage d’employés et d’acquérir un nouveau matériel.

M.T.