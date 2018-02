Fatima Zahra, enfant de la lune, raconte son calvaire (VIDEO)

Dans la vidéo, Fatima Zahra évoque les débuts de sa maladie et son combat pour survivre aux nombreuses difficultés du quotidien. Elle dénonce le rejet social de cette maladie et les réactions souvent négatives à l’égard des « enfants de la lune ».

Xeroderma pigmentosum est une pathologie héréditaire qui est très rare. Elle est provoquée par un mauvais fonctionnement de gènes. Du coup, les personnes qui ont cette maladie de la peau ont une forte sensibilité aux rayons UV, des troubles oculaires et un risque de développer un cancer. Notons aussi que cette maladie réduit considérablement l’espérance de vie. Aucun traitement n’existe dans le monde. On ne peut que limiter les symptômes par la prévention et des mesures dont le coût est très élevé.