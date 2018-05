FAR: Voici l’ordre du jour du roi Mohammed VI

A l’occasion du 62ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), le roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR, a adressé, lundi, un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe.

En voici la traduction :

« Louange à Dieu.

Paix et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

C’est avec un sentiment de fierté et de considération que Nous Nous adressons à vous, membres de Nos Forces armées royales, tous grades et composantes confondus: terrestres, aériennes, navales et Gendarmerie royale, au moment où vous célébrez aujourd’hui, avec l’ensemble de la Nation marocaine, le 62ème anniversaire de la création de notre armée glorieuse, pour vous exprimer Nos vives félicitations en cet événement si cher, et vous réitérer Notre haute sollicitude et bénédiction et Notre profonde satisfaction de tout ce dont vous avez fait montre durant cette année, avec un esprit de responsabilité et d’abnégation dans l’accomplissement des devoirs et missions militaires, sécuritaires et sociales avec dévouement et rigueur.

Nous sommes tous conscients de la symbolique et la portée de cet événement et de ses significations ancrées dans la mémoire historique nationale, qui nous permettent de nous remémorer chaque année avec considération et fierté, la mémoire du Feu SM le Roi Mohammed V et Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes, qui avaient jeté les premiers jalons et les fondements solides de l’armée marocaine après l’indépendance et poursuivi le processus d’édification et de développement de ses capacités, pour devenir le bouclier protecteur et le rempart infranchissable pour la défense de la Nation et de ses valeurs sacrées.

Suivant cette voie juste et partant de la certitude de Notre Majesté en la nécessité pour Nos Forces armées d’accompagner les exigences du moment et les nouveautés scientifiques et militaires, dans la maîtrise des domaines de la sécurité et de la défense, Nous avons veillé à garantir tous les moyens requis et les ressources matérielles et humaines nécessaires pour mettre à niveau vos équipements militaires et améliorer vos expertises et capacités cognitives, suivant en cela une vision intégrée et complémentaire dans l’élaboration de ses plans et de ses objectifs afin de permettre à notre Armée de maintenir une cadence croissante de nature à lui permettre de renforcer ses ressources humaines et garantir la modernisation de ses infrastructures et son équipement en matériels et services techniques requis.

En vue d’atteindre ces objectifs, Nous avons donné Nos ordres pour l’élaboration et la mise en œuvre de ces plans et programmes en mettant l’accent sur la qualité, qui vise à adapter les programmes de formation et d’entrainement dans tous les domaines de la sécurité et de la défense et prend en considération la complémentarité totale avec nos spécificités nationales, nos traditions militaires et les exigences des défis actuels, en termes d’excellence et de performance pour la qualification d’un élément humain attaché à ses valeurs nationales et religieuses authentiques et conscient de son histoire militaire ancienne, riche en épopées et faite de gloires.

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

Votre sentiment d’honneur et de fierté d’appartenir à notre armée vaillante, toujours prête à servir la Patrie et les citoyens, n’a d’égal que votre mobilisation continue pour défendre notre intégrité territoriale et nos frontières terrestres, aériennes et maritimes et votre participation distinguée dans la mise en œuvre des programmes sécuritaires conjoints, en plus de vos contributions valeureuses dans les différentes formes d’action de solidarité nationale. Nous saisissons cette occasion pour vous exprimer à vous tous, hommes et femmes, Notre considération paternelle pour vos sacrifices, efforts et persévérance.

Dans le cadre de l’accomplissement de votre devoir avec abnégation, Nous ne manquons pas de saluer les efforts des unités de sauvetage et de secours relevant de Nos Forces armées royales et de la Gendarmerie royale. Ces unités ont été mobilisées, au côté de tous les intervenants et spécialistes, par des moyens d’intervention rapides, aériens et terrestres, pour le désenclavement notamment des zones éloignées et montagneuses, et l’octroi d’aides, y compris les services médicaux multidisciplinaires comme les deux hôpitaux militaires de campagne, dont Nous avons ordonné le déploiement dans les régions de Tinghir et Chichaoua pour faire face aux effets des perturbations du climat.

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

Il Nous est agréable de louer le niveau élevé atteint par les différentes composantes de Notre valeureuse armée, sous Notre conduite, en termes de préparation, d’efficacité, de bonne réputation, de qualité de formation et d’organisation, ainsi qu’en termes de rectitude, de professionnalisme et de discipline. Toutes ces qualités et l’écho qu’elles suscitent ont grandement contribué au développement et à la diversification des domaines de coopération militaire avec plusieurs organisations internationales et pays frères et amis.

Les fruits de cette coopération fructueuse, bilatérale et multilatérale, se manifestent clairement dans ce que notre pays présente comme facilités et aides à nos frères africains, en accueillant les membres de leurs forces armées au sein des Ecoles et Instituts militaires marocains pour bénéficier des opportunités qu’offre notre formation militaire dans toutes les spécialités sur un pied d’égalité avec leurs frères marocains.

Nous enregistrons avec fierté les efforts et les sacrifices énormes que les contingents de nos Forces armées royales participant aux opérations de maintien de la paix et de la sécurité dans la République du Congo démocratique et la République centrafricaine, ainsi que les efforts du staff médical dans l’hôpital militaire à Zaatari pour protéger les civils et leur apporter assistance et aide humanitaire.

Notre attachement fort à notre appartenance africaine et au principe de la paix et de la sécurité que Nous souhaitons pour notre Continent démontre le grand intérêt que Nous accordons à la coopération militaire avec notre environnement africain. Nos contingents déployés actuellement ont fait face aux défis avec détermination et abnégation pour défendre ces valeurs. Plusieurs de leurs membres sont tombés en martyrs sur le champs d’honneur, et dont les noms et actions seront commémorés avec fierté et grande considération par la Nation. Ils seront largement rétribués par le Tout-Puissant…

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

Ce qui Nous réconforte, alors que nous célébrons ensemble cet heureux événement, c’est votre loyalisme sincère envers votre Chef suprême et votre fidélité permanente aux constantes nationales, qui constituent les fondements des Forces armées royales. Les félicitations et la considération seront toujours exprimées à l’ensemble de nos unités déployées dans les différentes régions du Royaume et le long de ses frontières authentiques, ainsi qu’à nos soldats membres de contingents onusiens ou ceux prenant part aux opérations de maintien de la sécurité intérieure et veillant à la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Soyez, que Dieu vous garde, à la hauteur de Nos aspirations de grandeur et de gloire, attachés aux valeurs de fidélité, de loyalisme et de sacrifice, toujours prêts à ne ménager aucun effort pour votre patrie et pour la préservation de la sécurité de son territoire, mobilisés, comme vous l’avez toujours été, autour de Notre Majesté, pour la réalisation du progrès et la prospérité de Notre peuple fier et de notre pays bien aimé, faisant des constantes de notre Nation et de notre intégrité territoriale vos valeurs sacrées.

Nous prions le Tout-Puissant de couronner de succès et de bénir vos pas sur la voie de l’honneur, du sacrifice et de la fidélité, implorant le Très-Haut d’entourer de Sa sainte miséricorde et de Son pardon Notre Grand-père Feu SM le Roi Mohammed V et Notre Père Feu SM le Roi Hassan II, et de les accueillir dans son vaste paradis. Nous prions également Dieu de répandre Sa miséricorde sur les martyrs du devoir, implorant le Très-Haut de vous assister, de guider vos pas et de vous placer à la hauteur des attentes de votre Chef, mobilisés autour du Trône de Nos glorieux ancêtres et attachés à votre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi ».