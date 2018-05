FAR: le roi Mohammed VI adresse un ordre du jour

A l’occasion du 62ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), le roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR, a adressé, lundi, un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe.

Le peuple marocain célèbre ce lundi le 62ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR). Il s’agit également du moment idoine pour rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes des FAR qui ont œuvré sans relâche, depuis leur création le 14 mai 1956, à défendre l’intégrité territoriale du Royaume, à renforcer la solidarité nationale et internationale et à préserver la paix dans le monde.

Au lendemain de l’indépendance du Royaume, feu Mohammed V a tenu à doter le Royaume d’une armée moderne et professionnelle, mission qui a été parachevée par son successeur Feu Hassan II, dont le souci était de perfectionner l’organisation des FAR et de renforcer son armement et leurs équipements.

En digne successeur de ses glorieux ancêtres, le roi Mohammed VI, a veillé, depuis son accession au Trône alaouite, à développer davantage cette institution, à moderniser ses équipements et à promouvoir ses ressources humaines et ses capacités d’intervention, en vue de la mettre au diapason des armées les plus développées du monde.

Aujourd’hui, les FAR constituent un motif de fierté pour tous les Marocains, un maillon essentiel de l’unité nationale et un digne ambassadeur des valeurs authentiques du Royaume partout où le devoir appelle ses membres.

