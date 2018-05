FAR: le Maroc veut acheter de nouveaux F-16

Le Royaume a l’intention d’acquérir bientôt douze F-16 Fithing Falcons Viper Block 70, annonce « Scramble », revue spécialisée dans l’aviation militaire.

Le F-16 V (Vipers) est le dernier-né de la série produite par la firme américaine Lockheed Martin et est considéré comme le plus performant des F-16 Fithing Falcons, le plus puissant avec le F-17 Sufa du Tsahal. Le Maroc compte donc acheter prochainement, à l’état neuf, douze de ces avions de combat multirôles supersoniques monomoteurs qui disposent de plusieurs caractéristiques technologiques sophistiquées.

Ainsi, le radar AESA, à antenne active APG-83 de Northrop Grumman, possède certaines fonctionnalités similaires à celles du F-22 Raptor (supériorité aérienne), ainsi qu’à celle du F-35 Lighting (supériorité au sol). Il permet de « muscler ses capacités dans des conditions opérationnelles, avec notamment une cartographie numérique de la zone des opérations, une capacité de frappe par tout temps ». De même que ce radar permet « le suivi simultané de vingt cibles différentes, la conduite de missions air-air et air-sol ». Et ce, lors de la même sortie aérienne.

Concernant le cockpit du F-16V, son avionique a été complément revisitée. Ainsi, devant le pilote a été intégré un écran numérique haute résolution. Celui-ci, d’après Lockheed Martin, fournit une image tactique de l’environnement et des images captées par la nacelle de désignation et d’observation. Lesquelles images, de jour comme de nuit, voient leur utilisation facilitée par rapport à celle des anciennes versions du F16 V.

