FAR: le général Louarak procède à de nouveaux changements

De nouveaux changements ont été entrepris dans des bases militaires aux quatre coins du Royaume, rapporte le quotidien Al Massae de ce lundi 12 février. Ceci, à l’instar de la base de Salé dont un colonel-major a été désigné à la tête, succédant à un général de brigade.

Le général de corps d’armée Abdelfatah Louarak continue ainsi de plus belle à remettre de l’ordre dans les rangs des Forces armées royales et il a procédé à d’autres changements au sein d’institutions militaires importantes, telles que la Mutuelle générale des FAR. Celle-ci a désormais comme directeur le colonel Mohamed Bassil et connaît des nouveautés au niveau de ses ressources humaines.

D’un autre côté, le général de division, Mohamed Roudabi, a été remplacé par le colonel-major Brahim Hassani en tant que directeur du 2ème Bureau. Tous ces changements, précise le journal, viennent après ceux ayant visé 34 hauts responsables militaires de différents grades et fonctions. ayant été mis à la retraite.

Ce vent du changement n’a pas non plus épargné les centres de formation avec la nomination de nouveaux offiiers, après la mise à la retraite de leurs prédécesseurs. Laquelle mise à la retaite est considérée comme d’une envergure jamais connue ni égalée, du fait qu’elle a concerné de hauts responsables et permis aux jeunes officiers une promotion dans l’échelle hiérarchique des FAR dont ils ont été si longtemps privés

