Exclusif: Amzazi répond aux enseignants contractuels

Said Amzazi est catégorique là-dessus! Il ne peut y avoir de marche arrière concernant les clauses liant le ministère de tutelle aux enseignants contractuels.

Dans une déclaration à Le Site info, le ministre de l’Education nationale persiste et signe. En réponse à la marche de milliers d’enseignants contractuels revendiquant leur intégration à la Fonction publique, dimanche dernier, Amzazi rétorque par un niet catégorique. « Nous ne pouvons pas, aujourd’hui, annuler purement et simplement lesdits contrats. Nous aspirons à instaurer la culture du contrat (…). Et nous avions donné toutes les garanties légales aux enseignants concernés avant leur signature du document concerné », a ajouté le ministre.

Ce principe contractuel a été décidé par le gouvernement précédent. Il s’agit d’une initiative importante et « nous sommes, aujourd’hui, en période de son expérimentation dans le but d’en évaluer les résultats », a-t-il tenu à préciser.

Notre interlocuteur a également fait état du sureffectif des apprenants, 50 à 60 élèves par classe, parfois. Ce qui nécessitait le recrutement de nombreux enseignants annuellement, mais s’avérait impossible vu que les postes budgétaires réservés à l’Education nationale ne dépassaient pas les 6000-7000 postes. Un nombre insuffisant pour résoudre l’épineux problème du sureffectif d’élèves par classe, d’où le recours au principe du recrutement par contrat.

Grâce à cette initiative innovante, a poursuivi Said Amzazi, en trois années, 11000 enseignants ont été recrutés, puis 14000 et, cette année, ils sont 20000. Ce dernier chiffre sera assuré jusqu’à la couverture totale du manque d’effectif des enseignants, aux quatre coins du territoire national, dans les cinq prochaines années.

Le ministre a conclu que cette expérimentation n’en est qu’à ses premiers débuts et tout jugement ou évalution de ses résultats est encore prématuré. Toutefois, il a assuré les enseignants concernés que le ministère veille à ce que les clauses du contrat soient respectées, comme il les assure qu »ils bénéficieront des mêmes garanties que celles de leurs collègues de la Fonction publique.

Larbi Alaoui et Mohamed Baba Hayda

