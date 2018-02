Etude: 64% des Marocains seraient impuissants

De nombreux mâles marocains, qui se croient étalons, vont avoir mal là ou cela fait… très mal! La virilité dont ils se gaussent ne serait que fanfaronnade, prétention et mensonge, d’après le Professeur Ahmed Mansouri. Cet éminent urologue a réalisé une étude au CHU Ibn Rochd de Marrakech dont les résultats attestent que 64% des Marocains souffriraient d’impuissance sexuelle, révèle le quotidien Al Massae, à la Une de ce lundi 12 février.

Lors d’un forum scientifique sur le thème « Les droits et devoirs conjugaux: les dysfonctionnement de la sexualité et leurs conséquences sur la cohésion familiale », tenu la semaine prochaine dans la ville ocre, le Professeur Mansouri a précisé que 57% des Marocaines mariées seraient insatisfaites des « performances » sexuelles de leurs conjoints.

Et d’ajouter que ces plutôt « contre-performances » peuvent conduire à des maladies psychologiques risquant, dans certains cas, de se muer en états dépressifs suicidaires, ce qui influe négativement sur la cohésion familiale et l’harmonie du couple. Cette impuissance sexuelle, dans plusieurs cas, provoque même l’animosité au sein du couple, voire la violence conjugale ou, au pire, conduit au crime.

Le Professeur, ajoute le journal, n’a pas manqué de prévenir les femmes contre toute ironie ou propos humiliants à l’encontre de leurs maris souffrant d’impuissance sexuelle. Tout au contraire, il prône le dialogue entre les conjoints, le raffermissement de leurs liens, comme il leur conseille de consulter un médecin spécialisé. Et de tenir à affirmer que la véritable virilité réside dans les valeurs, les principes et les responsabilités au sein du foyer, et non pas dans la sexualité du couple et l’érection masculine.

De même qu’Ahmed Mansouri, conclut Al Massae, pointe du doigt ce qu’il appelle des « charlatans » à qui s’adressent naïvement certains (certaines, surtout!), croyant qu’il vont leur résoudre leurs problèmes sexuels, alors que les méthodes douteuses de ces fqihs et autres escrocs ne font que rendre la situation pire et incurable.

Larbi Alaoui