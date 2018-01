Essaouira: un touriste anglais égorge sa chienne qui l’a émasculé

De cette histoire sordide, il ressort que le touriste, sous l’effet de la drogue, avait voulu abuser de sa chienne. Mais l’animal ne l’entendait pas de cette oreille, s’est défendu et a gravement blessé le zoophile là ou cela fait mal. La douleur et l’état d’hystérie qui en a résulté ont poussé le jeune homme à égorger sa chienne et à quitter la maison pour essayer d’arrêter l’hémorragie avant de perdre conscience .

Le jeune homme a été découvert par des habitants du douar Ifrane, au bord de la route, baignant dans son sang et dans un état comateux, rapporte le quotidien Assabah de ce mercredi 24 janvier. Alertés, des éléments de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux et l’Anglais, que l’on pensait avoir été victime d’une agression, a été emmené en ambulance aux urgences de l’hôpital régional, Sidi Mohamed Ben Abdellah d’Essaouira.