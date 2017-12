L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Après son interpellation et son audition, le sécuritaire a été remis en liberté provisoire, mais sommé de ne pas quitter le territoire espagnol. Son passeport lui a été retiré et il lui a été ordonné de rester à la disposition du juge chargé de cette affaire de violence contre une femme.