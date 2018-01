Errachidia: Course poursuite pour arrêter un baron de la drogue

En ce qui concerne la deuxième voiture, qui était au nom du baron et où une tonne de drogue était dissimulée, c’est un peu plus loin au niveau d’Arfoud que la voiture a été encerclée. Après une course poursuite s’étalant sur 75km, le conducteur s’est rendu à la deuxième brigade dépêchée sur les lieux.

Cette tactique est tombée à l’eau, car la police comme expliqué plus haut, était déjà avertie par la DST. Pour contrecarrer cette tactique très répandue, la police, comme rapporté par le quotidien Assabah, a tout d’abord placé un barrage près d’une rivière et donc sans échappatoire.