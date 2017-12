Le Grand Jacques Brel avait chanté: « Au suivant! ». Il faisait référence au service militaire obligatoire et ses contraintes. Pour nous , Marocains, ce « Au suivant » est synonyme de sévices à l’encontre de ceux qui ont failli à leurs missions. Et ces derniers sont dans le collimateur du ministère de l’Intérieur et des rapports concernant des responsables de la Direction des collectivités locales, des walis, gouverneurs, secrétaires généraux et autres caïds et khalifas.

Tout ce » beau » monde, euphémisme gentillet pour qualifier ceux qui ont failli à leurs missions citoyennes, sont passibles de passer à la trappe et de faire les frais d’une énième secousse du séisme politique. Le quotidien Al Akhbar rapporte qu’une commission disciplinaire de « la mère des ministres », constituée de directeurs de services, dont des walis et des chefs de services des Affaires générales, est en train d’éplucher les dossiers de certains responsables qui veulent se donner l’impression de ne pas être morveux mais que la loi va s’empresser de moucher.

Cette commission a entendu le wali limogé de Marrakech en vue d’approfondir l’enquête sur les divers dysfonctionnements constatés depuis la prise de ses fonctions , comme elle a entendu les six autres walis que le limogeage a atteint. De même, que cette semaine sonnera la glas, ou pas, pour d’autres agents d’autorité de l’Oriental et de Daraâ-Tafilalet qui seront auditionnés par ladite commission disciplinaire du ministère de l’Intérieur.

Larbi Alaoui