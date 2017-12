Enseignement: voici le calendrier des vacances scolaires

Six vacances seulement séparent les élèvent de la fin de l’année scolaire 2017/2018. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Education nationale dans son nouveau calendrier. Le département sans ministre, pour l’instant, prévoit une période de vacances après toutes les sept semaines d’études et respecte l’équilibre entre études, vacances et période de préparation des différents contrôles continus et autres examens. Ces vacances sont, d’ailleurs, unifiées entre le supérieur et les trois cycles de l’enseignement primaire et secondaire.

Découvrez ci-dessous le calendrier des vacances pour l’année 2018:

Nouvel an : Lundi 1er janvier 2018

Manifeste de l’indépendance : Jeudi 11 janvier

Vacances d’hiver : Du dimanche 21 janvier au dimanche 4 février 2018

Vacances du printemps : Du dimanche 8 avril au dimanche 15 avril 2018

Fête du travail : 1er mai 2018

Aïd al-Fitr: Du 28 du mois de ramadan au 2 chaoual 1439