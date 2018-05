Enseignement: les écoles catholiques séduisent les Marocains

C’est que ce type d’enseignement se base sur les systèmes français et marocain à un prix très abordable. Le coût des écoles catholiques au Maroc, à l’instar de Jeanne-d ’Arc, Saint-Marguerite Marie, Charles de Foucault ou encore Saint-Gabriel, est de 60% plus faible que les autres établissements marocains privés.

Les écoles catholiques au Maroc ont aujourd’hui le vent en pompe. Les dernières statistiques de l’enseignement catholique au Maroc (ECAM) ont, en effet, attesté que ce système séduit de plus en plus de parents marocains en quête de bonne formation pour leurs enfants.