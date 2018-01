Enquête sur des fortunes colossales à la Gendarmerie royale

Comptes bancaires, biens immobiliers… ce sont des relations douteuses avec le baron de la drogue de nationalité néerlandais, Moussa B qui ont mis la puce à l’oreille des enquêteurs.

Tous les mis en cause, de hauts responsables de la gendarmerie royale, entre autres gendarmes de différents grades, dont des chefs de centres de sécurité terrestre et maritime, ont été placés en garde à vue à l’établissement pénitentiaire El Arjat 1, aux environs de Salé, rapporte le quotidien Assabah de ce lundi 29 janvier.

Les sources du journal révèlent que le procureur général près la Cour d’appel de Rabat a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie concernant les fortunes amassées illicitement par les prévenus, en parallèle avec les investigations judiciaires et administratives diligentées sur cette affaire. De même que, depuis un mois, le parquet général s’était adressé à la Conservation foncière, ainsi qu’à Bank Al-Maghrib, afin de connaître exactement le montant sonnant et trébuchant des sommes en possession des mis en cause, dans le but de le comparer avec les salaires et autres indemnités légalement perçues.

Les chefs d’accusation qui pèsent sur leurs têtes les ont mis dans de beaux draps: corruption, abus de pouvoir, divulgation de secrets professionnels, assistance pour convoyer de la drogue. Ceci, après 5 heures d’audition des mis en cause par Wafae Zouidi, juge d’instruction chargée des crimes financiers.

L.A.