La guerre des routes continue à faire des victimes chaque jour que Dieu fait.

Une personne a trouvé la mort et six autres ont été blessées dans un accident de la route survenu ce dimanche sur une route reliant les communes de Sidi Boukhalkhale et Sidi Allal Bahraoui dans la province de Khemisset, a-t-on appris auprès des autorités locales.

Les accidents de la route au Maroc, restent un véritable fléau qui perdure. Et les chiffres sont toujours aussi effrayants. Ces accidents sont principalement dus au « défaut de maîtrise des véhicules, au non-respect de la priorité, à l’inadvertance des piétons et des conducteurs, à l’excès de vitesse, au changement de direction non autorisé, au non respect du stop et des feux de signalisation, à la circulation sur la voie gauche et en sens interdit, au changement de direction sans clignotant, à la conduite en état d’ivresse et au dépassement non autorisé ».

S.L.